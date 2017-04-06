Фотофакт: МВД рекрутирует архитекторов 1 6.04.2017, 17:17

Новоиспеченных архитекторов заманивают на службу в органы.

Читатель прислал в редакцию «Нашей Нивы» письмо с планом распределения выпускников БНТУ 2017 г. по специальности «архитектура» (квалификация «архитектор»).

Если не обращать внимание на мизерные зарплаты, которые предлагаются молодым специалистам, то бросается в глаза организация №9 в списке.

Это - Партизанский отдел департамента охраны МВД. Пятерых выпускников, из которых за государственные деньги делали архитекторов, планируется распределять в милицию.

Ситуацию прокомментировал декан архитектурного факультета БНТУ Армен Сардар:

«Это не новая ситуация. Каждый год государственные службы присылают нам - и не только нам - такие заявки. Вы должны понимать, что это не обязательно. Те, кто хочет - те и идут. Не много, но я знаю, когда такие примеры были, когда выпускники пошли в армию или органы охраны. Что есть, то есть ... Не все работают всю жизнь по специальности, на которую отучились. Может кто-то понял, что это не его, кто-то из более прагматичных причин идет. По-разному. Ребята там офицерами становятся, поднимаются дальше. Мы никого насильно идти в милицию и армию не заставляли и не будем», - сказал декан.