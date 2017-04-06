На границах Шенгена могут вырасти очереди 6.04.2017, 17:26

Затруднения при пересечении могут возникнуть из-за изменений правил Шенгенского Кодекса о границах.

Начиная с 7 апреля все, кто будет пересекать внешние границы шенгенская зоны, будут подлежать тщательному пограничному контролю, пишет hrodno.life.

Правила Шенгенского Кодекса о границах ужесточились по решению Европарламента и Совета ЕС. Это может увеличить очереди на границе.

Сейчас все страны должны подробно проверять каждого, кто попадает в Шенген или покидает его, независимо от вида транспорта. Это реакция на террористическую угрозу, которая содержится в Европе. Это будет касаться не только лиц с визами, но и граждан ЕС, сообщила представитель Подляшского отдела Пограничной службы Польши Кристина Якимик-Ярош.

Пограничники обещают, что при необходимости будут оперативно открывать в пунктах пропуска дополнительные каналы или мобильные пункты оформления, чтобы бороться с очередями.