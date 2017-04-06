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Критиковавший Лукашенко пенсионер на свободе

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  • 6.04.2017, 17:34
Александр Лапицкий

Александр Лапицкий добился отмены принудительного лечения.

Более пяти месяцев минский пенсионер Александр Лапицкий провел на принудительном лечении в РНПЦ психического здоровья по решению суда Фрунзенского района Минска, что стало итогом криминализации диффамационных правонарушений в Беларуси. Поскольку принудительная изоляция Лапицкого в психиатрической больнице была связана с ограничением его свободы, правозащитники квалифицировали его как политического заключенного.

ПЦ «Весна» и БХК, заявив свою позицию по делу Александра Лапицкого, требовали его освобождения из психиатрической больницы и, при необходимости, обеспечения его лечения в условиях, не связанных с лишением свободы, а также принятия мер, направленных на декриминализацию диффамационных правонарушений в законодательстве Беларуси.

24 марта 2017 года суд Фрунзенского района Минска принял решение заменить принудительное лечение в закрытом стационаре психиатрической больницы на принудительное лечение по месту жительства под наблюдением врача-психиатра, в результате чего Александр Лапицкий вышел на свободу.

Напомним, 12 апреля 2016 года постановлением суда Фрунзенского района г. Минска установлено, что Александр Лапицкий совершил общественно-опасные деяния, предусмотренные статьями 368 («Оскорбление Президента Республики Беларусь»), 369 («Оскорбление представителя власти»), 391 («Оскорбление судьи или народного заседателя») Уголовного кодекса Республики Беларусь, и эти действия им были совершены в бессознательном состоянии. В отношении 81-летнего пенсионера были применены принудительные меры безопасности и лечения. 14 ноября он был принудительно направлен в психиатрическую больницу.


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