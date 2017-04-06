Житель Верхнедвинского района угнал трактор и поехал на свидание к любимой 3 6.04.2017, 17:57

Мужчина мотивировал свой поступок «острым желанием признаться женщине в любви».

На днях в оперативно-дежурную службу Верхнедвинского РОВД поступило анонимное сообщение о том, что пьяный тракторист ездит на тракторе МТЗ по ферме в деревне Чистополь Верхнедвинского района, пишет nn.by.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники местной ГАИ. Вскоре водитель, который находился в изрядном подпитии, был задержан милиционерами. Как выяснилось, безработный, 36-летний уроженец района, после принятия внушительной доли горячительного, зашел на местную молочно-товарную ферму и обнаружил там незапертый трактор. Воспользовавшись ключами в замке зажигания, он сел и поехал на молочно-товарную ферму в соседнею деревню, к своей сожительнице.

По словам мужчины, причиной такого поступка стало острое желание признаться женщине в любви.

Однако пьяный стиль вождения не остался без внимания местных жителей, которые и вызвали милицию. Верхнедвинским РОСК в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 214 УК Республики Беларусь (неправомерное завладение транспортным средством).