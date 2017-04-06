закрыть
6 апреля 2017, четверг, 18:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Житель Верхнедвинского района угнал трактор и поехал на свидание к любимой

3
  • 6.04.2017, 17:57

Мужчина мотивировал свой поступок «острым желанием признаться женщине в любви».

На днях в оперативно-дежурную службу Верхнедвинского РОВД поступило анонимное сообщение о том, что пьяный тракторист ездит на тракторе МТЗ по ферме в деревне Чистополь Верхнедвинского района, пишет nn.by.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники местной ГАИ. Вскоре водитель, который находился в изрядном подпитии, был задержан милиционерами. Как выяснилось, безработный, 36-летний уроженец района, после принятия внушительной доли горячительного, зашел на местную молочно-товарную ферму и обнаружил там незапертый трактор. Воспользовавшись ключами в замке зажигания, он сел и поехал на молочно-товарную ферму в соседнею деревню, к своей сожительнице.

По словам мужчины, причиной такого поступка стало острое желание признаться женщине в любви.

Однако пьяный стиль вождения не остался без внимания местных жителей, которые и вызвали милицию. Верхнедвинским РОСК в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 214 УК Республики Беларусь (неправомерное завладение транспортным средством).


Мнение

Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!