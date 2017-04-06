С 15 июня в Евросоюзе отменят роуминг 1 6.04.2017, 18:07

Европарламент проголосовал за введение реформ по обеспечению бесплатного роуминга и равенства права доступа к интернету в ЕС.

Новые правила в сфере европейских телекоммуникаций начнут действовать летом 2017 года, передает Deutsche Welle.

С 15 июня 2017 года года внутри Евросоюза будет отменена плата за роуминг и законодательно закреплено равенство права доступа к интернету. Депутаты Европарламента в четверг, 6 апреля, проголосовали за постановление, регулирующее взаиморасчеты европейских операторов мобильной связи.

Ранее Европарламент одобрил постановление существенно снизить цены за пользование средствами телекоммуникации в роуминге с 30 апреля 2016 года. Исходящий звонок с мобильного телефона внутри ЕС в настоящее время стоит дополнительно к цене, установленной домашним оператором связи, не более 5 центов за минуту разговора, а отправление СМС — не более 2 центов дополнительно. Стоимость мобильного интернета в условиях европейского роуминга за мегабайт сейчас на 5 центов дороже, чем дома. При этом оператор мобильной связи имеет право устанавливать рамки продолжительности телефонных разговоров по установленной цене и максимальное количество СМС по самому дешевому тарифу.

Кроме того, операторы связи могут предъявлять счета друг другу по звонкам, совершенным клиентами в роуминге. Для этого установлена граница стоимости: она не должна превышать 3,2 цента в минуту, стоимость СМС не должна превышать 1 цент.

Закон о равенстве доступа к интернету (сетевого нейтралитета) призван исключить дискриминацию и ограничения в сфере сетевого трафика. Это касается как поставщиков услуг, так и пользователей. Возможность принятия закона вызвала критику со стороны антиглобалистов и защитников прав потребителей. По их мнению, в новых условиях крупные американские интернет-концерны, например, Google, Apple или Netflix, могут еще больше укрепить свои позиции на фоне более мелких конкурентов.