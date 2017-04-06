Как подтвердить советский стаж для пенсии? 6.04.2017, 18:24

Специалисты о том, как учитывается советский стаж и работа в 90-е.

У белорусов, которым в ближайшее время нужно выходить на пенсию, в последнее время только и разговоров, что о страховом стаже. В него входит только то время, в которое вы работали, а работодатель платил за вас взносы в Фонд соцзащиты. Еще недавно достаточно было проработать всего пять лет, чтобы потом получить полную пенсию. Однако за последние годы минимальный страховой стаж увеличился до 16 лет и продолжает расти на полгода каждый год до тех пор, пока не достигнет 20 лет (это произойдет в 2025). Так что теперь каждый год стажа на счету, пишет kp.by.

Включается ли в страховой стаж советский стаж?

- Конечно. В Советском Союзе все работавшие по найму подлежали обязательному государственному социальному страхованию, и на их заработную плату начислялся так называемый соцстрах. Соответственно, этот период работы включается в страховой стаж, - объясняет Лариса Яшкова, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты.

А как учитывается стаж после советских времен?

Здесь главный критерий – чтобы организация, в которой вы работали, перечисляла в период вашей работы взносы в Фонд социальной защиты населения. Взносы есть – значит, и страховой стаж у вас тоже есть.

Начиная с 2003 года отследить взносы проще: с этого момента ведется их персонифицированный учет. В результате у Фонда соцзащиты есть данные, благодаря которым можно определить, сколько лет страхового стажа есть у каждого конкретного человека. До 2003 года такого детального учета не было, а потому есть нюансы.

- В период с 1991 года по 1 июля 1998 года в страховой стаж идет та работа, которая записана в вашей трудовой книжке (если записи сделаны в надлежащем порядке). Начиная с 1 июля 1998 года и до 2003 года, кроме трудовой книжки, нужна еще и справка о заработке от вашего работодателя за этот же период работы. В ней должна быть указана ваша зарплата, на которую начислялись страховые взносы, а также сведения об их уплате в Фонд соцзащиты, - рассказывает Лариса Яшкова.

Такая справка нужна не только чтобы доказать, что ваш наниматель честно платил взносы в Фонд, но и чтобы понять, с какой именно зарплаты он эти отчисления делал. От уровня заработной платы зависит, сколько именно страхового стажа вам зачтут.

- Предположим, что вы проработали весь 1999 год в одной организации. Если зарплата в течение всего этого времени была выше минимальной, установленной в том году, то в стаж войдет весь 1999 год. Если ниже, то продолжительность страхового стажа будет исчислена с применением поправочного коэффициента и составит меньше года, - объясняет Лариса Яшкова.

Если компании, где я работал с 1 июля 1998 года по 2003 год, уже не существует, то где взять справку о зарплате?

- Если организация прекратила деятельность, справка о размере заработка выдается ее правопреемником или архивом (районным или городским - по месту нахождения организации. – Ред.). Если правопреемника или документов о заработке на хранении в архиве нет, то можно запросить в Фонде соцзащиты сведения о том, был ли ваш работодатель зарегистрирован в качестве плательщика обязательных страховых взносов и уплачивал ли их за работников в конкретные периоды работы. Если фонд сможет подтвердить уплату взносов, то размер зарплаты за эти периоды можно будет установить в судебном порядке, - говорит Лариса Яшкова.

Если же работодатель взносы не платил, то, соответственно, этот период нельзя будет включить в стаж, в том числе страховой.

А что делать, если нет ни работодателя, ни даже записей в трудовой книжке?

В таком случае начинать следует также с запроса в архив. В архиве может храниться какая-либо информация о вашей работе: например, о приеме, увольнении, зарплате. Если в архиве сведений нет, то есть еще один способ – подтверждение периодов работы на основании свидетельских показаний.

- При отсутствии документов о работе, невозможности их получения и отсутствии архивных данных периоды работы могут устанавливаться на основании показаний не менее двух свидетелей. Вопрос об установлении стажа на основании свидетельских показаний рассматривают комиссии по назначению пенсий, которые созданы при исполкомах, - объясняет Лариса Яшкова. – Чтобы установить стаж таким образом, человек должен найти не менее двух свидетелей, которые работали вместе с ним и могут подтвердить его работу на конкретном предприятии в конкретном периоде. При этом свидетели должны не только знать заявителя по совместной работе, но и располагать документами о своей работе за все время, в отношении которого они свидетельствуют.

При этом установленным будет считаться тот период времени, который смогли подтвердить оба свидетеля. Если, например, вы работали на предприятии с 1989 по 1997 год, но у свидетелей есть документы о работе за 1995-1996 годы, то и в стаж вам засчитают только 1995-1996 годы. И еще один важный момент: показаниями свидетелей можно подтвердить только период работы до 1 июля 1998 года.

Как будет учитываться стаж, если какое-то время работал за границей?

- Все зависит от того, в какой именно стране и в какое время человек работал. Если это страна, с которой у нас заключено соглашение или договор в области пенсионного обеспечения, то в нем будет прописан порядок подтверждения и учета стажа для назначения пенсии. Предположим, человек обращается за назначением пенсии в Беларуси, но у него есть стаж в России, в том числе в советское время. В этом случае стаж работы на территории России после 13 марта 1992 года будет подтверждать компетентный орган в России. А стаж работы на территории РСФСР до 13 марта 1992 года будет оцениваться уже компетентным органом Беларуси, назначающим пенсию. Такой порядок установлен соответствующим договором между двумя странами, - объясняет Лариса Яшкова.

Если в годы СССР вы работали в другом государстве, с которым Беларусь не установила особый порядок подтверждения стажа, то оценивать этот стаж будут по правилам, которые действуют в Беларуси.

Кто должен собирать все документы для подтверждения стажа?

Если вы работаете, то заниматься этим должен ваш нынешний работодатель. На предприятиях об этом знают и начинают собирать документы заранее, за год или даже раньше. А вот если вы не работаете, то все предстоит делать самому.

- Конечно, работник тоже не должен оставаться в стороне, поскольку это отвечает его интересам. Разобраться со своим стажем можно и нужно заранее, чтобы потом вас не ждало никаких неприятных сюрпризов, - предупреждает Лариса Яшкова. – Сделать это можно, обратившись в управление или отдел по труду, занятости и социальной защите исполкома или администрации района по месту жительства с трудовой книжкой и другими имеющимися документами о работе. Специалист управления объяснит, какие документы и по каким периодам работы вам нужны. А подробную выписку, позволяющую определить продолжительность страхового и общего стажа начиная с 2003 года, можно получить в отделе Фонда соцзащиты по месту жительства. Для этого понадобится только паспорт.