Глава расследования по РФ в Конгрессе США взял самоотвод 3 6.04.2017, 18:37

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Девина Нунес временно отстранен от своих обязанностей из-за подозрений в нарушении этических норм.

Глава комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Девина Нунес временно отстранен от своих обязанностей из-за подозрений в нарушении этических норм. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Би-би-си».

Теперь Нунес сам стал фигурантом расследования. Его обвиняют в раскрытии секретных документов разведки.

Решение об отстранении было принято после того, как несколько групп активистов подали на него жалобы в управление Конгресса по этике.

Нунес, который является ключевой фигурой в расследовании Конгресса США в связи с предполагаемыми хакерскими атаками со стороны России, назвал обвинения в свой адрес политически мотивированными.

Расследование по России взял под свой контроль Майк Конауэй.

Напомним, 6 января Нацразведка США опубликовала незасекреченную версию доклада о вмешательстве российских хакеров в выборы американского президента. Спецслужбы считают, что за хакерскими атаками стояло Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России, которое при взломах компьютерных систем использовало проекты WikiLeaks и DCLeaks, а также хакера, известного под именем Guccifer 2.0.

Кроме того, авторы доклада утверждают, что президент России Владимир Путин лично распорядился начать «кампанию по вмешательству» в президентские выборы в США, поскольку рассматривает либеральный демократический порядок, который поддерживают американцы, в качестве угрозы своей власти.