Ученые расшифровали эмоции Моны Лизы 2 6.04.2017, 18:51

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Фото: Ringo Chiu/Zuma/Global Look

У многих из тех, кому доводилось разглядывать знаменитый портрет, возникает двойственное впечатление.

Сначала кажется, что улыбка Моны Лизы насмешливая и хитрая. Но уже через несколько минут она выглядит печальной. А некоторые даже называют улыбку жалобной и горькой, пишет kp.ua.

И вот на днях ученые заявили, что наконец-то разобрались в настроении Моны Лизы. Мол, эксперименты, которые они провели, позволили сделать два важных вывода. Первый: на лице у женщины улыбка, а не ухмылка или гримаса. Второй вывод: улыбка эта веселая. Или, если хотите, радостная, насмешливая, приветливая. Но отнюдь не печальная.

Экспериментировали немецкие исследователи из университета Фрайбурга. Они "вырезали" из портрета участок с губами и чуть подправили их - где подняли кончики, где опустили. В итоге получился набор из 9 улыбок - одна настоящая, с реального портрета, четыре "опечаленные" и четыре "увеселенные". Улыбки показали двенадцати добровольцам. Попросили оценить. Результат: 97 процентов участников эксперимента записали улыбку с портрета в веселые.

- Мона Лиза была всем довольна, - уверяет Юрген Коммайер, руководивший исследованиями. - Не грустила, очевидно, и женщина, которая позировала мастеру.

В самом деле, ей ли было грустить? По наиболее правдоподобной гипотезе, Леонардо да Винчи, писавшему картину в период с 1503 по 1517 год, позировала Лиза Джерардини дель Джокондо - жена зажиточного купца, торговца шелком. Якобы богатый муж и заказал ее портрет.

Джан Джакомо Капротти да Орено - любимый ученик и натурщик мастера. Он и стал моделью для картины "Иоанн Креститель".

Многоликий шедевр

Но женой купца женщину на портрете считают не все.

Некоторые специалисты уверяют, что Леонардо да Винчи вообще никто не позировал. Мол, улыбающаяся дама - собирательный образ то ли знатной и богатой флорентийки, то ли, наоборот, женщины легкого поведения. То ли той и другой одновременно. Поэтому и ее улыбка выглядит веселой, но хитрой.

До сих пор популярна давняя гипотеза о том, что в основу портрета лег лик самого да Винчи. Доказывают ее, накладывая на часть лица женщины часть лица мастера с его автопортрета. И видят удивительное сходство.

Еще версия: якобы моделью был любимый ученик и подмастерье Леонардо. Отсюда и хитрая улыбка, ведь на самом деле на портрете - мужчина!

"Ученическую" версию несколько лет назад дополнил профессор Сильвано Винчети, глава итальянского Национального комитета по культурному наследию. В библиотеке французского города Нанта он обнаружил написанную зеркально рукопись Леонардо. А в ней - указание рассмотреть Мону Лизу в увеличительное стекло. Что профессор и сделал. В правом глазу Моны Лизы Винчети увидел буквы LV, которые, скорее всего, инициалы мастера. В левом глазу ученому привиделась буква S. Что может значить Салаи (Salai) - дьяволенок. Именно так часто называли Джана Джакомо Капротти да Орено - того самого ученика, а потом и натурщика, который поступил в услужение к 38-летнему Леонардо в возрасте 10 лет.

Салаи был очень хорош собой. Да Винчи писал с него "Иоанна Крестителя", лицо которого весьма похоже на лицо Моны Лизы.

Наконец, есть гипотеза, что Леонардо позировала Бьянка Джованна Сфорца, дочь миланского герцога Лодовико Сфорцы. Версию высказала историк искусств из Италии Карла Глори, когда тоже обследовала Мону Лизу с помощью лупы. Нашла в глазу не только букву S, но и G - и решила, что они могут означать Джованна Сфорца. Еще Карла углядела на мосту, что за левым плечом Моны Лизы, число 72. Исследовательница считает: Леонардо изобразил мост через реку Треббия, которая протекает через город Боббио, которым и владел герцог. А числом 72 намекнул на то, что мост был смыт наводнением в 1472 году.

Разгадать, кто же все-таки улыбается на портрете, можно было бы, воссоздав лик купчихи Лизы Джерардини дель Джокондо. Этого очень хотел все тот же профессор Сильвано Винчети. Он вел раскопки в заброшенном женском монастыре Святой Урсулы во Флоренции, где, судя по документам, и была похоронена Лиза в 1542 году. Ученый в итоге выкопал ее скелет. Но он оказался без головы. Как говорится, тайна канула в Лету.