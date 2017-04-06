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Активист из Гродно: Лукашенко нас всех обманул

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  • 6.04.2017, 19:11
  • 10,489
Николай Соляник
Фото: svaboda.org

63-летний Николай Соляник попросил прощения, что когда-то голосовал за Лукашенко.

63-летний Николай Соляник из Гродно, который отсидел 7 суток за участие в «Марше нетунеядцев», говорит, что тюрьма не изменила его взглядов на действующую белорусскую власть, а только закалила убеждение, что власть нужно менять, пишет bchd.info.

Член БХД Николай Соляник впервые в жизни побывал на «сутках» в изоляторе временного содержания.

Николай Соляник был дважды наказан за участие в обоих «Маршах нетунеядцев», которые состоялись в Гродно. Первый раз его наказали штрафом в семь базовых величин - он стоял на ступеньках облисполкома с бело-красно-белым флагом. В суде Соляник повернулся к присутствующим в зале и попросил прощения, что когда-то голосовал за Лукашенко.

На второй «Марш нетунеядцев», 15 марта, Соляник пришел с температурой, голос у него был осипшим, но он говорил на площади Ленина перед митингующими. После этого слег в больницу с воспалением легких. К нему дважды наведывались милиционеры, но он отказался с ними разговаривать.

По словам Соляника, повестки в суд он не получал, а узнал, что его судят, уже после рассмотрения дела, когда осталось только зачитать решение. Он пришел на суд, и оттуда его уже повезли в СИЗО. И вот сегодня, через семь суток, Николай Соляник на свободе.

- Господин Николай, прежде всего - как вы чувствуете себя, как было со здоровьем все это время в камере?

- Спасибо. Я принимал таблетки постоянно и как-то пережил и это. На свободе поправлюсь...

- Условия содержания сильно сказывались на здоровье? Чувствовали беспокойство за здоровье?

- Конечно, чувствовал и опасность и страх, потому что у меня же ко всему больное сердце. Но хотелось бы сказать об условиях содержания - ужасные. Отношение в хорошем свинарнике человека к животным бывает лучше, чем было в нашем СИЗО. Камера непроветриваемом вообще ни разу за семь суток, четыре вида решеток на окнах, уборку в камере никто не делает. Даже когда я сам вызывался убрать камеру и попросил веник, то мне ответили, что у них нет ничего подобного. Пришлось порвать свою рубашку на тряпки и таким образом делать уборку. Короче, там все делается только ради одного - сломать человека.

- Кто с вами был рядом в эти дни, что за люди?

- Разные были люди: и те, кто не платит алиментов, и алкоголики, и бандиты, и хулиганы... Только все они люди, которые, кстати, живут в соседних домах, на соседних улицах. И ко мне они относились с уважением, знали, за что я сижу. Они относились ко мне намного лучше, чем охранники. Мне казалось, что они понимали, что я здесь, в том числе и за них.

- А как они относились к вашему белорусскому языку?

- Хорошо относились. Никто никогда плохого не сказал про наш язык. Люди глубоко чувствуют, что это и их в том числе язык. Единственное - у каждого к нему свой путь. Мне кажется, что те люди, которые со мной сидели, это понимали, а потому мы даже не говорили об этом вслух.

- Господин Николай, вы пришли на суд, когда уже судья зачитывал решение по вашему делу. Что вы тогда почувствовали, когда вам объявили семь суток ареста?

- По правде, я был в шоке, я никак этого не ожидал. Мне же не принесли ни повестки, ни позвонили, я только день назад вышел из больницы, я сердечник ... Никто ничего не принял во внимание, судья так быстро зачитал тот приговор, а потом попросту сбежал из зала, так как, по-видимому, все же было стыдно. Я даже не смог как-то отреагировать. Это было что-то.

- И вот первые часы, дни в камере - о чем думается, что не выходит из головы?

- Первые дни я на самом деле думал только об одном - что хорошего я делаю для себя, своей семьи, своей страны? И с каждым днем мои убеждения в правильности моих поступков крепли. И я ни на минуту не пожалел о том, что принял активное участие в обоих «маршах нетунеядцев», выступал перед людьми, держал наш флаг. Я сильно убежден, что делаю это не для себя, а для людей, для Родины, для своих родных и близких.

- За очень короткий срок вы успели стать участником двух митингов, отлежали в больнице, отбыли семь суток ареста.

- Тогда, придя с высокой температурой на митинг, я решил, что лучше умру во время митинга, чем с памперсом в больнице. И это не решение одного дня, я шел к этому годами, меня когда-то тоже воспитывали прекрасные отцы, хорошие учителя, просто обычные хорошие белорусские люди. Я вот только жалею, что в начале 90-х годов не разобрался сразу в Лукашенко, а он нас тогда таких всех попросту обманул, наговорив о справедливом социальном государстве. Теперь пришло время и мне развеять его мифы и сделать что-то для своей Родины.

Николай Соляник родился в Дубровенском районе Витебской области, окончил школу в Горецком районе Могилевской области. Отучился в Гродненском сельхозинституте. Работал агрономом, в том числе в колхозе «Обухово» Гродненского района, начальником управления сельского хозяйства Гродненского райисполкома, директором птицефабрики, председателем колхоза, несколько лет в немецко-белорусском совместном предприятии «Надежда». Сейчас - пенсионер.


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