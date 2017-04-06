Повторный запуск Falcon 9 обошелся более чем в два раза дешевле новой ступени 2 6.04.2017, 19:30

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Точных цифр в компании не назвали, но дали понять, что смогли сэкономить больше половины средств.

Повторный запуск первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 позволил компании SpaceX значительно сэкономить, сообщает издание Space News.Так, повторный запуск оказался в два раза дешевле, чем производство новой ступени, передает interfax.ru.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл, выступая на 33-м Космическом симпозиуме, не озвучила точные цифры. Тем не менее стало понятно соотношение стоимости новой первой ступени и стоимости ремонтных работ по ее подготовке к повторному запуску.

По словам Шотвелл, затраты на ремонтно-восстановительные работы были "значительно меньше, чем половина стоимости новой первой ступени".

Американская аэрокосмическая компания SpaceX изначально проектировала первую ступень Falcon 9 как многоразовую, для того чтобы снизить стоимость запусков ракеты.

Шотвелл отметила, что со временем на ремонтные работы будут тратить меньше ресурсов. А цель компании в долгосрочной перспективе - успевать за 24 часа подготовить первую ступень к повторному запуску.

31 марта SpaceX впервые в истории запустила уже использовавшуюся ранее первую ступень ракеты. Falcon 9 с геостационарным спутником связи SES-10 взлетела со стартовой площадки LC-39A космического центра Кеннеди. Первая ступень отделилась через три минуты после старта, а затем села на баржу.