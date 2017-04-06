закрыть
6 апреля 2017, четверг, 21:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Повторный запуск Falcon 9 обошелся более чем в два раза дешевле новой ступени

2
  • 6.04.2017, 19:30
  • 5,055

Точных цифр в компании не назвали, но дали понять, что смогли сэкономить больше половины средств.

Повторный запуск первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 позволил компании SpaceX значительно сэкономить, сообщает издание Space News.Так, повторный запуск оказался в два раза дешевле, чем производство новой ступени, передает interfax.ru.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл, выступая на 33-м Космическом симпозиуме, не озвучила точные цифры. Тем не менее стало понятно соотношение стоимости новой первой ступени и стоимости ремонтных работ по ее подготовке к повторному запуску.

По словам Шотвелл, затраты на ремонтно-восстановительные работы были "значительно меньше, чем половина стоимости новой первой ступени".

Американская аэрокосмическая компания SpaceX изначально проектировала первую ступень Falcon 9 как многоразовую, для того чтобы снизить стоимость запусков ракеты.

Шотвелл отметила, что со временем на ремонтные работы будут тратить меньше ресурсов. А цель компании в долгосрочной перспективе - успевать за 24 часа подготовить первую ступень к повторному запуску.

31 марта SpaceX впервые в истории запустила уже использовавшуюся ранее первую ступень ракеты. Falcon 9 с геостационарным спутником связи SES-10 взлетела со стартовой площадки LC-39A космического центра Кеннеди. Первая ступень отделилась через три минуты после старта, а затем села на баржу.


Мнение

Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!