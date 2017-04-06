Координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель вышел на свободу 3 6.04.2017, 19:38

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Евгений Афнагель

Активист сегодня был освобожден из тюрьмы в Жодино.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель сегодня вышел на свободу.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса отбывал наказание в тюрьме в Жодино, которая известна жесткими условиями содержания.

Евгений Афнагель был задержан 7 марта. Активисту дали 15 суток за участие в Марше рассерженных белорусов. В его квартире проводился обыск.