Ночной протест белорусского Бэнкси 1 6.04.2017, 20:25

Влиятельное голландское издание Vrij Nederland написало о белорусском «подпольщике», который высмеивает чиновников.

Влиятельное голландское издание Vrij Nederland, созданное в годы немецкой оккупации как подпольный журнал, напечатало статью о современном белорусском «подпольщике» — анонимном уличном художнике, который провоцирует политическую дискуссию тогда, когда другими способами она уже невозможна (с дубинками не подискутируешь), передает belaruspartisan.org.

После того, как «орда похожих на роботов» силовиков разогнала протест в центре Минска, двое людей в капюшонах и с рюкзаками вышли ночью на улицы белорусской столицы, чтобы ответить на новую волну репрессий уличным искусством — постерами, изображающими Шуневича, Евсеева и Балабу с красноречивыми подписями к их портретам.

«Дело ведь не в одном Лукашенко. Нужно обращать внимание на других функционеров системы, делающих ее возможной. Свою задачу мы видим в провоцировании общественной дискуссии. Если каждый из нас не будет обсуждать происходящее и участвовать в нем, демократия никогда не наступит», — говорит анонимный уличный художник.

Вскоре «функционеры системы», судя по всему, отреагировали — в подъезде своего дома был избит Олег Ларичев, человек, который активно занимается пропагандой уличного искусства, привозит в Минск граффитистов, первым освещает появление социальных постеров с изображениями чиновников и силовиков.

Бэнкси - псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера, чья личность долгое время не была установлена. Вокруг его биографии велось много споров.