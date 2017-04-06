Трамп допустил военный ответ США на химическую атаку в Сирии 1 6.04.2017, 20:37

ДОНАЛЬД ТРАМП

Президент США заявил, что обсуждает варианты военного ответа с министром обороны Джеймсом Меттисом.

Президент США Дональд Трамп в беседе с несколькими конгрессменами допустил, что Вашингтон использует вооруженные силы в ответ на недавнюю химическую атаку в Сирии, в которой Белый дом винит правительство Башара Асада. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации телеканала, Трамп заявил, что обсуждает варианты военного ответа с министром обороны Джеймсом Меттисом, на мнение которого, как отметил источник, полагается.

Источники также сообщили CNN, что Минобороны США ознакомило Белый дом с планом нанесения ударов по объектам в Сирии, связанных с химическим оружием.

Утром 4 апреля в сирийской провинции Идлиб произошел авианалет, после которого погибли десятки местных жителей; у погибших и пострадавших были симптомы химического отравления.

Правозащитники и мировое сообщество возложили ответственность за атаку на режим президента Башара Асада. Россия заявила, что причиной происшедшего стало попадание снарядов в склад химического оружия боевиков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после химической атаки изменил свое отношение к Башару Асаду, и что власти Сирии «перешли много черт за красной чертой». Посол США при ООН Никки Хейли заявила, что если ООН не отреагирует на случившееся, Вашингтон может начать действовать самостоятельно.

Предыдущий президент США Барак Обама называл применение химического оружия «красной чертой», угрожая применить военную силу. Он отказался от этих планов из-за соглашения об уничтожении сирийского химического оружия, которое было заключено в 2013 году по инициативе России. Впоследствии Трамп критиковал Обаму за то, что тот не использовал вооруженные силы.