закрыть
6 апреля 2017, четверг, 21:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

БЖД запустит более 50 дополнительных поездов на весенние праздники

  • 6.04.2017, 20:43

С 26 апреля по 11 мая по белорусской железной дороге будет курсировать 51 дополнительный поезд.

Об этом сообщает сайт БЖД. Сорок из них — поезда межрегиональных линий, 11 — международных.

Так, межрегиональное сообщение дополнят составы Минск-Гомель-Минск, Минск-Брест-Минск и другие.

На тех направлениях, которые больше всего популярны у пассажиров, в праздники появятся сдвоенные составы.

Среди них:

№ 701/702 Минск-Брест отправлением из Минска 1 мая, в обратном направлении поезд отправится 2 мая;

№ 748/747 Минск-Бобруйск отправлением из Минска и Бобруйска 1, 9 мая;

№ 743 Бобруйск-Минск отправлением из Бобруйска 26 апреля и 10 мая;

№ 732/731 Минск-Орша отправлением из Минска и Орши 17, 25, 26 апреля;

№ 734/733 Минск-Орша отправлением из Минска и Орши 25 апреля и 9 мая;

№ 736/735 Минск-Орша отправлением из Минска и Орши 25 апреля и 9 мая.

Появятся дополнительные поезда и на очень востребованных международных маршрутах. А точнее — Брест-Москва-Брест, Минск-Москва-Минск.

Кроме того, в праздники транзитом по БЖД будут курсировать дополнительные поезда № 148/147 Калининград-Москва-Калининград и № 80/79 Санкт-Петербург — Калининград, Гомель-Щорс-Гомель.

Более подробную информацию о дополнительных поездах можно уточнить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и справке.


Мнение

Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!