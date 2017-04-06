В «самый элитный ночной клуб страны» не пустили парня на коляске 2 6.04.2017, 21:10

Администрация клуба привела аргумент: «люди на своих еле находят себе место в клубе».

О конфликтной ситуации сообщил в своем «Фейсбуке» лидский активист Александр Адвевич, который проехал Европу «на руках». В столичный «Rich Cat» не пустили его знакомого из Лиды в прошлое воскресенье, пишет belaruspartisan.org.

Андрей вступил в переписку с администрацией ночного заведения и попытался узнать причины отказа человеку на коляске.

В комментарии пользователи поражаются хамству и безграмотности. Публикуем скриншоты беседы.

Офис по правам людей с инвалидностью отреагировал на конфликт и направил администрации «Rich Cat» письмо с претензией на причину отказа. Специалисты видят в таких действиях пример прямой дискриминации.

Согласно законодательству (Закону «О защите прав потребителей», Гражданскому кодексу Республики Беларусь), запрещено предпочтение одних граждан перед другими. Согласно части 2 статьи 23 Конституции, никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону.

Правозащитники напоминают: в конце прошлого года Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, одним из основополагающих принципов которой является запрещение дискриминации и защита от неё.

«Дискриминация по признаку инвалидности» означает любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или результатом которого является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной области.

Офис просит заведение зафиксировать данный факт как нарушение прав человека с инвалидностью, а также предлагает свою консультационную помощь для предотвращения в будущем подобных ситуаций.

Это не первый подобный случай дискриминации людей с ограниченными возможностями. В 2013 году в клуб не пустили звезду паралимпийского спорта из-за инвалидной коляски. По словам Людмилы Волчок, ей сказали, что может случиться «аварийная обстановка». Администрация «Титана» после жалобы принесла извинение Людмиле.