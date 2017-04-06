Фийона обсыпали мукой на встрече с избирателями в Страсбурге 6.04.2017, 21:15

Франсуа Фийон

Бывшего премьера и кандидата в президенты Франции обсыпал юноша, который был в футболке «Студенты за Фийона».

Бывшего премьера и кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона обсыпали мукой во время приветствия с избирателями в Страсбурге. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на телеканал BFM.

Инцидент произошел в зале во время встречи с избирателями перед выступлением кандидата в президенты.

Фийона обсыпал юноша, который был в футболке «Студенты за Фийона». После этого женщина, которая находилась рядом с кандидатом, повалила юношу на пол. С Фийоном ничего не произошло и после инцидента он продолжил встречу с избирателями.

Согласно последним опросам, за Фийона готовы проголосовать 20% избирателей. Основателя партии движения «На марше» Эмманюэля Макрона поддерживают 24% респондентов. Лидирует первый номер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен с результатом 25%.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля.