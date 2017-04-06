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Фотофакт: В Австралии заметили фиолетовую молнию

  • 6.04.2017, 21:46
Изображение: Caters News Agency / thesun.co.uk

Австралийский фотограф Джефф Майлз снял редкое атмосферное явление - синий джет, или «ионосферную молнию».

Они встречаются намного выше, чем обычные молнии, и направлены вверх, а не вниз, передает tut.by.


Изображение: Caters News Agency / thesun.co.uk

Фотограф рассказал, что сделал снимки неподалеку от городка Пилбара в Западной Австралии. За одну ночь ему удалось наблюдать шесть джетов.

Считается, что джеты — это электрические разряды холодной плазмы. Обычно они бьют на высоте 40−50 километров и имеют синий оттенок.

Вспышки в околоземном космическом пространстве крайне плохо изучены. Известно, что они появляются в сильную грозу на высоте примерно от 50 до 130 километров (высота образования «обычных» молний — не более 16 километров). Они могут достигать до 60 км в длину и до 100 км в диаметре, при этом длятся менее 100 миллисекунд.

Изображение: Caters News Agency / thesun.co.uk
Изображение: Caters News Agency / dailymail.co.uk

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