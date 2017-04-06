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Лукашенко ответил сенатору Маккейну: Мы с Россией будем защищаться от НАТО

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  • 6.04.2017, 22:11
Джон Маккейн

Диктатор прокомментировал письмо от группы конгрессменов США.

Правитель Беларуси в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» рассказал, что многие страны обсуждают предстоящие учения «Запад-2017», которые пройдут на территории Беларуси, передает БелТА.

«Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов, в том числе там и известный персонаж Маккейн, который демократию в Беларуси ищет, что мы тут кого-то задержали и так далее, и тому подобное, — отметил Александр Лукашенко. — Эти господа затрагивают и вопрос учений: для них это какая-то опасность. А для нас не опасность, что сегодня НАТО активизировалось у наших границ? Россияне любят говорить, что это у границ России. Если это Калининград, то да. Но надо понимать, что это прежде всего у белорусских границ. И надо, чтобы европейцы, натовцы и Соединенные Штаты понимали, что в противовес когда-то мы создали совместную группировку на территории Беларуси и на западе России. Эта группировка живая, она готова действовать по обороне наших интересов. Мы при этом ни на кого не собираемся нападать, нам это не надо. Да и не способны мы сегодня воевать против всего мира. И Путин, и я это прекрасно понимаем. Но своего не отдадим. Поэтому они должны нас понимать», - сказал диктатор.


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