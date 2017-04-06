Данкверт не ожидает быстрого снятия ограничений на поставки из Беларуси 1 6.04.2017, 22:20

Сергей Данкверт

Фото: РБК

Сегодня специалисты Россельхознадзора начали инспекцию белорусских предприятий.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не ожидает быстрого снятия ограничений на поставки продукции ряда белорусских предприятий, хотя и не исключает, что по итогам инспекции некоторые ограничения будут сняты, передает RNS.

5 апреля специалисты Россельхознадзора начали инспекцию белорусских предприятий. Проверка будет проводиться в первую очередь на предприятиях в Минской области, на поставки мясной продукции которых были ранее введены ограничения, отметил Данкверт.

«Спокойная, нормальная работа, деловая. Что-то будет открыто, что-то будет закрыто. Сейчас поехали проверять в первую очередь в Минскую область предприятия, которые просто срезали клейма и просто поставляли польскую печенку. Мне интересно, каким образом это будут объяснять коллеги», — сказал Данкверт.

Уточнить сроки проведения инспекции Данкверт затруднился.

«Инспекция Беларуси сколько надо столько и будет. По одной простой причине: я не вижу эйфории в том, что инспекция поехала, и завтра все будет решено. Решаться все будет абсолютно на эквивалентных условиях. Как мы требуем здесь — требуем прослеживаемости», — сказал он.

Ранее руководитель Россельхознадзора попросил отстранить его от дел, связанных с Беларусью.