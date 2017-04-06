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Gazeta.ru о «родных братьях»: Роста цен на газ не избежать

  • 6.04.2017, 23:12

Рост цен получат и Лукашенко, и российские потребители.

Владимир Путин действительно оказался как «родной брат» белорусскому диктатору Александру Лукашенко. Раздор по поводу цен и долгов за газ между братскими странами ликвидирован. Ненадолго. А главное, роста цен на газ для потребителей не избежать, пишет Gazeta.ru.

Россия и Беларусь, кажется, урегулировали газовый конфликт, который тянется уже несколько месяцев.

«На сегодняшний день спорных вопросов не осталось», — объявил Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Переговоры дались нелегко. Встреча лидеров проходила в расширенном составе с участием членов делегаций, до этого главы государств несколько часов общались в формате «один на один». Только после многочасовых переговоров было сделано совместное заявление.

Путин подтвердил готовность к 1 января 2018 года разработать совместные правила по единому рынку газа, которые будут оформлены в виде межправсоглашения к 2024 году.

По словам Путина, с Лукашенко удалось договориться о том, как будут работать по газовой проблеме не только в 2017-м, но и в 2018 и 2019 годах. Были найдены возможности для «взаимных уступок».

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за то, что он провел переговоры в «трудное время», имея в виду взрывы в метро в Санкт-Петербурге. Он согласился с Путиным, что нерешенных вопросов между Россией и Беларусью не осталось.

Ни одна из сторон не назвала деталей новой сделки по газу. Но по итогам встречи вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что Россия восстановит поставки нефти и газа в Беларусь в прежнем объеме.

«Будут скорректированы некоторые межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти. После их парафирования белорусская сторона вернет недоплаченную сумму «Газпрому», то есть ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — «дочке» «Газпрома», и мы восстановим поставки нефти в объеме 24 млн т», — сказал Дворкович.

Он добавил, что «Газпром» предоставит белорусской стороне скидки с понижающим коэффициентом к формуле расчета цены за период с 2018 по 2019 год. Отношения стран после этого периода, по словам Аркадия Дворковича, будут зависеть от дальнейших переговоров. Вице-премьер также заявил, что поставки нефти могут начаться уже в апреле. «Поставки нефти начнутся в максимально короткие сроки, может быть, это уже и в апреле произойдет, в зависимости от технических возможностей компаний поменять графики поставок», — сообщила «БелТА».

Беларусь, со своей стороны, возместит «Газпрому» $720 млн недоплаты за газ.

Как брат родной

Незадолго до визита в Москву правитель Беларуси назвал президента Путина «родным братом» и отверг возможность участия посредников в переговорах между Москвой и Минском.

Лукашенко отметил, что «ненавидит посредников» и предпочитает решать возникающие проблемы в отношениях между странами на двусторонней основе. Также он подчеркнул, что его отношения с Путиным по-прежнему находятся на высоком уровне.

«Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения», — сообщало агентство БелТА.

Владимир Путин заявил, что все разногласия России и Беларуси в нефтегазовой сфере на встрече правителей были урегулированы. Окончательное оформление договоренностей должно состояться в течение 10 дней. Именно спор вокруг единого рынка газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стал причиной российско-белорусского конфликта, который начался еще в первом квартале 2016 года. Изначально сотрудничество по ЕАЭС предполагало, что цена на газ в странах – членах союза будет единой. Но Минск это воспринял по-своему, сочтя, что «Газпром» должен поставлять газ в Беларусь по внутрироссийским ценам.

Москва эту точку зрения не разделяла, в результате чего Минск в одностороннем порядке пересмотрел действующий контракт, начав платить из расчета $73 за 1 тыс. кубометров, а не $132, как это прописано в соглашении.

К концу марта 2017 года долг Беларуси по недоплате за российский газ превысил $700 млн. При этом сама Беларусь «не рассматривает эти средства в качестве долга», как выразился в конце марта пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова Владислав Сычевич.

Удвоение долга

Белорусская сторона еще в прошлом году несколько раз заявляла, что конфликт урегулирован, и даже обещала выплатить долг до конца октября (на тот момент он составлял около $300 млн). Так как выплаты не начались, Москва ограничила поставки в Беларусь нефти, которую белорусы получали по цене значительно ниже рыночной, так как при поставках не применялась экспортная пошлина.

Несколько раундов переговоров (в последний раз встречались премьер-министры Кобяков и Медведев, это произошло в прошлый четверг) не привели ни к каким результатам. Притом российская сторона заявляла об отсутствии конструктивной позиции у белорусских коллег.

«Что касается скидки, о которой говорил Дворкович, то формула цены называлась еще в середине прошлого года: цена в Смоленской области РФ плюс 20%, — рассказывает глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. — На деле это $100–110 за 1 тыс. кубометров».

Но тогда, по словам Симонова, Лукашенко платить по такой цене отказался, что привело к затягиванию конфликта. «Новая цена — промежуточная, она будет устанавливаться до создания единого газового рынка ЕАЭС, — отмечает глава ФНЭБ. — Но сама привязка решения проблемы к единому рынку — ход довольно сомнительный».

Симонов предупреждает, что становление единого газового рынка ЕАЭС может в итоге стать лишь поводом для реформы внутреннего рынка России. «Складывается впечатление, что ряд игроков именно как такой повод сотрудничества в рамках ЕАЭС и рассматривают», — отмечает глава ФНЭБ.

А основной идеей реформы российского рынка газа была либерализация внутренних цен, то есть сближение их с экспортными. «В этом случае рост цен получат и Лукашенко, и российские потребители», — предупреждает Симонов.


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