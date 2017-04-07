«Америка готова защищать справедливость»: Трамп выступил с обращением к нации 15 7.04.2017, 7:45

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: EPA

Дональд Трамп также призвал все цивилизованные страны присоединиться к американской операции против Асада.

Президент США Дональд Трамп, выступая во Флориде в резиденции Мар а-Лаго, обратился к американцам в связи с началом военной операции в Сирии, сообщает «Голос Америки».

«Сегодня вечером я приказал провести целенаправленный военный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака», — заявил Дональд Трамп.

Президент США отметил, что «предотвращение распространения смертельного химического оружия отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности США», добавив, что «то, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию, и проигнорировав призывы Совета безопасности ООН, является неоспоримым».

Трамп призвал «все цивилизованные страны присоединиться к нам с целью положить конец бойне и кровопролитию в Сирии, а также положить конец терроризму во всех видах».

Напомним, что сегодня ночью американские СМИ сообщили о начале воздушной операции США против Сирии - целью пяти десятков крылатых ракет «Томагавк», выпущенных с эсминцев в Средиземном море, стал аэродром «Аш-Шариа» в провинции Хомс в западной Сирии.