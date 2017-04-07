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Глава Партизанского района: Могу ли я купить машину из салона? Могу

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  • 7.04.2017, 8:06
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Денис Овсянников
Фото: tut.by

«Вертикальщик» считает, что зарплаты у чиновников могли бы быть еще больше.

Об этом 37-летний руководитель Партизанского района Минска Денис Овсянников заявил в интервью tut.by.

— Сегодня мы ставим задачу, чтобы человек, который идет на госслужбу понимал, с чем он столкнется. Ведь часто у нас чиновника ассоциируют с бездельником, живущим на деньги налогоплательщиков. Раз чиновник — значит вредитель. А человек хочет работать вредителем? Нет, конечно, - заявил глава Партизанского района.

— Приходится искать людей и как-то заинтересовывать их. И сейчас стоит задача — поднимать престиж государственной службы, - поделился «секретами» чиновник.

— Не только из денег складывается престиж работы и не только из-за денег сюда идут люди. Поэтому, я не могу сказать, мало платят сейчас или много. Если меня брать — мне хотелось бы больше. А сказать, что мне не хватает, нет — мне хватает. Могу ли я купить из салона машину? Если сильно постараться и в кредит — то, наверное, могу. Вопрос только какую? Самую дешевую — да, самую дорогую — нет. Но это все относительно. Ведь одному и банка черной икры не еда, а другому кусочек хлеба в радость, - резюмировал глава Партизанского района.


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