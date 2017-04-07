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Волонтеры разыскивают героев протестов, для которых собрали деньги

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  • 7.04.2017, 8:19
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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Белорусы продемонстрировали впечатляющие примеры солидарности после Дня Воли.

В рамках кампании солидарности белорусы собирали деньги на оплату штрафов и административных арестов (государство выставляет «счет» за нахождение на «сутках» - ред.).

Некоторые отсидевшие уже обратились за помощью. Кого-то правозащитники ищут через социальные сети.

В группе «Помощь задержанным на Марше нетунеяцдев» опубликован призыв с помощью найти задержанных в троллейбусе 15 марта и 24 марта в офисе белорусских «зеленых».

Юрий Кузнецов

«Разыскиваются: Антон Данилов, Дмитрий Белоголов, Сергей Мацкойть, Юрий Пищелин, Юрий Кузнецов, Марк Эйхарт, Павел Потапов.

Если вы узнали себя или своих знакомых - передайте, чтобы они связались с правозащитниками из ПЦ «Весна» или написали в групп», - написали волонтеры.


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