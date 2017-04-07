Изобретено самовосстанавливающееся стекло для смартфонов 7 7.04.2017, 8:39

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Разрушенное стекло теперь способно регенерироваться в течение 24 часов.

Специалисты Калифорнийского университета изобрели самовосстанавливающееся стекло. 4 апреля 2017 г. технология была представлена на очередном заседании Американского химического общества (American Chemical Society). Материал для такого экрана изготовлен из эластичного полимера и ионной соли, сообщает kv.by.

У материала есть особый тип связи - ион-дипольное взаимодействие. За счет него ионы способны притягивать полярные молекулы (с постоянным или наведенным дипольным моментом) других веществ. Когда материал повреждается или царапается, ионы и молекулы притягиваются друг к другу, чтобы «исцелить» материал. Он может растягиваться до 50 раз по отношению к исходному размеру.

Было проведено несколько тестов на способность материала самовосстанавливаться и избавляться от разрезов и царапин. «После того, как материал был разорван надвое, он оказался способен «склеиться» до исходной кондиции в течение 24 часов», - пояснил участвующий в проекте химик Чао Ван (Chao Wang).

Разрушенное стекло способно самовосстановиться в течение 24 часов. Безусловно, вряд ли такое стекло сможет само собой собраться, будучи разбитым вдребезги, однако, по словам ученых, справиться с царапиной или небольшим сколом вполне может.

По словам Чао Вана, пригодным для использования в стеклах смартфонов этот материал делает его способность проводить электричество. На самом деле, схожий по структуре материал уже давно применяется производителями гаджетов.

По словам Чао Вана, в серийное производство самовосстанавливающиеся экраны для смартфонов поступят к 2020 г. «Самовосстанавливающиеся материалы могут показаться далекими от реального применения. Но я верю, что очень скоро ими оборудуют мобильную технику. В течение трех лет все больше продукции на основе такого материала будет появляться на рынке», - пояснил Чао Ван.