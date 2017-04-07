Ян Гриб: Каждый нормальный человек хочет поменять эту тень фашизма 7 7.04.2017, 8:51

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Ян Гриб

Фото: Еврорадио

Ставший знаменитым после Дня Воли 80-летний поэт рассказал, почему выходит на акции протеста.

Об этом брутально задержанный ОМОНом на День Воли в Минске и сбежавший из автозака поэт Ян Гриб рассказал «Еврорадио»:

- С 1988 года я ходил на акции с Быковым, Ходыко, Позняком. С тех пор постоянно задерживали. Раз сто! Ну, может, 30-40, то точно. А на сутках был всего трижды. Однажды сутки отсидел с козлом. Студенты привели на акцию козла, и вывеску ему приделали «президент». Омоновцы гонялись за козлом, поймали и отправили вместе со мной в Советское РУВД... Раньше, правда, не особенно штрафовали, да и штрафы помогали оплачивать международные организации. А сейчас я и убегал из автозака, боясь штрафа: с сегодняшними пенсиями трудно их платить. Почему я выхожу? Такая ситуация сложилась в стране, что нормальный человек пережить просто не может. Если он немного сознательный, если у него есть ум, то должен что-то делать для того, чтобы эту ситуацию, похожую на тень фашизма, как-то поменять. Я понимаю, что изменить что-то очень сложно, но душа и сердце не терпят, надеются, что что-то все же изменится.