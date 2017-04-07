Александр Нойок: В минском «Динамо» я и Кьеллини, и Бонуччи был 7.04.2017, 9:09

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Хавбек минского «Динамо» рассказал о том, на каких позициях успел поиграть в команде.

Об этом Александр Нойок рассказал в интервью FootballHub.

- На какой ты позиции играешь в минском «Динамо»?

- Ой, кого я играл... Играл, короче, опорного, играл центрального защитника, играл в схеме с тремя центральными защитниками.

- Как «Ювентус»?

- Да, как «Ювентус». И Кьеллини, и Бонуччи был. И там, и там. А, инсайда еще играл. Это, типа, опорный, который в атаку подключается.

- А голы?

- Не, голы только с сорока метров могут быть, на удачу.