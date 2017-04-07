Военный ракетчик в отставке: Хочу видеть Беларусь такой, какой ее начал строить Шушкевич 4 7.04.2017, 9:33

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Иван Антонюк

ФОТО: ЕВРОРАДИО

87-летний Иван Антонюк объяснил, почему выбрал путь борьбы за свободу и независимость своей страны.

Об этом Иван Антонюк заявил в интервью «Еврорадио»:

Я был далeк от политики, а потом вышел на пенсию и выбрал путь борьбы за свободную независимую Беларусь, присоединился к белорусскому движению. Мое сознание мне диктует, что я должен быть вместе с патриотами нашей Родины и возродить страну, чтобы она пошла путем демократии.

Белорус белоруса давит — вот какая модель сегодняшнего государства! Поэтому я начал участвовать в акциях во времена, когда на Площадь Независимости еще выходило по сто тысяч минчан. Помню, как они Гриба забирали у Главпочтамта, я его защищал, а мне дубинкой по плечам врезали. После этого я был осторожен, потому что, кто за меня заступится? А теперь хожу на крупные акции вроде Дня Воли, на маленькие не хожу, потому что ноги уже болят. 25-го вынужден был прийти, иначе поступить не мог.

Я выхожу на улицы, потому что люблю Беларусь и хочу видеть ее свободной и демократической страной, такой, какой ее начал строить Шушкевич.