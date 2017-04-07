Премьер Израиля безоговорочно поддержал удар США по авиабазе Асада 14 7.04.2017, 9:40

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Биньямин Нетаньяху

Фото с сайта eadaily.com

Биньямин Нетаньяху назвал решение Дональда Трампа «четким и сильным сигналом».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью поддержал решение президента США Дональда Трампа нанести удар по авиабазе в Сирии, сообщает interfax.ru.

«И словами и действиями президент США послал сегодня сильный и четкий сигнал о том, что использование и распространение химического оружия не будет допущено. Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа», - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в твиттере премьер-министра.

«Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа», - написал Нетаньяху.

In both word and action, @POTUS sent a strong and clear message today that the use and spread of chemical weapons will not be tolerated. — PM of Israel (@IsraeliPM) 7 апреля 2017 г.

Он также выразил надежду на то, что действия США заставят задуматься не только Асада, но также Тегеран и Пхеньян.

Как сообщал сайт Charter97.org в четверг 59 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии в Хомсе. В сообщениях американских официальных лиц отмечается, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения, по мнению Вашингтона, химического оружия.