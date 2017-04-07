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Топ-10 стран, в которых белорусок считают самыми красивыми

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  • 7.04.2017, 9:49
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фото: realbrest.by

Белорусские дамы чаще выходят замуж за граждан иностранных государств, чем белорусские мужчины женятся на иностранках.

Издание «Ежедневник», на основании данных Белстата, решил составить рейтинг самых «востребованных» государств у наших соотечественниц.

Первое место, безусловно, в данном рейтинге занимает Беларусь. Из 64 536 зарегистрированных в нашей стране браков 61 373 жениха было выбрано из белорусов.

На втором месте оказалась Россия. 1292 мужчины прибыло к нам связать себя узами брака из этого государства.

Традиционно на третьей строчке – Украина. Из южной соседки в Беларусь явилось в прошлом году 638 женихов.

А вот на четвертой позиции – «другие государства вне СНГ». То есть это те страны мира, с которыми Беларусь не связана прочными миграционными узами. Во всяком случае – пока. Оттуда за нашими красавицами заявились 533 мачо.

На пятой строчке – «другие государства СНГ». Здесь география более понятна, так как кроме Беларуси, РФ и Украины иных государств СНГ в списке нет. В итоге 229 гостей из южных республик повели белорусских девушек под венец.

На шестой позиции загадочные мужчины «без гражданства». Таких женихов в 2016 году обнаружилось 89 человек. Очевидно, эти люди находятся в процессе получения гражданства и потому их страновая принадлежность зависла в воздухе.

На седьмом месте – друзья из Израиля. 82 израильтянина сочетались браком в минувшем году с белорусками.

Восьмую строчку заняли литовцы, так как 72 из них прибыли за женами в Беларусь.

Немного отстали немцы. 70 гостей из Германии в прошлом году остановили свой выбор на белорусских невестах.

И замыкает «десятку» Польша. 38 жителей этой страны в прошлом году пришли к выводу, что никого прекраснее белорусок нет на свете.


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