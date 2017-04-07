Данкверт хочет ограничить поставки мяса и молока с еще трех белорусских заводов 13 7.04.2017, 10:04

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Сергей Данкверт

В их продукции российская инспекция выявила серьезные нарушения.

Россельхознадзор может ограничить поставки мясной и молочной продукции с еще трех белорусских предприятий. В этой продукции российские специалисты выявили нарушения. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

«Я только вчера получил по трем предприятиям служебную записку от своих подчиненных с предложением закрыть их. Эти три предприятия фигурируют на закрытие по причине допущенных серьезных нарушений. Я все это приостановил пока, до окончания инспекции. Как закончим — будем принимать решение», — цитирует RNS слова чиновника.

Как сообщалось ранее, 5 апреля специалисты Россельхознадзора начали инспекцию белорусских предприятий. В первую очередь они проверяют предприятия Минской области. Россельхознадзор вводил запрет на поставки мясной продукции с этих заводов. Данкверт не исключил, что по результатам инспекции некоторые ограничения могут быть сняты.

Инспекции начались после встречи Лукашенко с Владимиром Путиным 3 апреля в Санкт-Петербурге. На ней правители обсуждали среди прочего и российские запреты на поставки белорусских продуктов питания. Беларусь рассчитывает, что по итогам проверок Россия снимет ограничения на поставки сельхозпродукции еще в апреле, говорил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Сейчас под ограничительными мерами находятся 12 молочных предприятий, восемь мясокомбинатов и три птицефабрики нашей страны.