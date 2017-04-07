Британия: Ракетный удар США – соответствующий ответ на варварство 4 7.04.2017, 10:16

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Фото: Getty Images

Cоединенное Королевство полностью поддержaло действия США в Сирии.

Правительство Великобритании заявило, что полностью поддерживает ракетный удар по военно-воздушной базе в Сирии в ответ на обвиннеия в том, что сирийские ВВС применили химическое оружие против гражданского населения, пишет bbc.com.

Представитель Даунинг-Стрит сказала: «Мы считаем это соответствующим ответом на варварской химическое нападение, проведенное сирийским режимом. Цель - предотвратить подобные нападения в будущем».

Нападение произошло во вторник. В результате погибли десятки человек, в том числе и дети.

По словам Пентагона, ракеты «Томагавк» были использованы против сирийской базы в ночь с четверга на пятницу.

«Этой ночью США применили военную силу против сирийского режима, который ранее использовал химическое оружие», - сказала представительница премьер-министра Великобритании.

В своем заявлении по телевидению президент Дональд Трамп призвал «все цивилизованные страны» помочь прекратить конфликт в Сирии.

Ранее британское правительство призывало к дипломатическим шагам против сирийского режима в ответ на химическую атаку.

США, Великобритания и Франция выдвинули проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором содержится требование тщательно расследовать этот инцидент.

В среду канцелярия британского премьера заявляла, что речи о военных акциях нет.