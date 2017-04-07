Независимых журналистов и литераторов причислили к «тунеядцам» 2 7.04.2017, 10:23

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Минкульт не признал БАЖ и ПЕН-центр творческими союзами.

Министерство культуры отказалось признавать ОО «Белорусская ассоциация журналистов» и Белорусский ПЕН-центр творческими союзами, сообщает пресс-служба БАЖ.

Об этом говорится в официальном ответе министерства на коллективное обращение БАЖ, Белорусского ПЕН-центра и Союза белорусских писателей. Организации направили его 15 марта. Они просили объяснить, почему их не включили в перечень творческих союзов, при том что другие аналогичные общественные объединения в этот перечень попали.

В совместном письме БАЖ, СБП и ПЕН-центра отмечался дискриминационный подход министерства к ряду организаций и их членов, которые занимаются творческой работой.

В ответе министерства, который подписала заместитель министра Ирина Дриго, говорится, что статус творческого работника, члена творческого союза, подтверждается творческим союзом в порядке, определенном уставом творческого союза. А список творческих союзов утвержден постановлением №7 от 30 января 2017 года.

Ни БАЖ, ни ПЕН-центр в этот список так и не попали. А Союзу белорусских писателей повезло больше: в марте эту организацию включили в перечень.

Кстати, наличие в списке творческих союзов гарантирует, что члены организации не будут зачислены в тунеядцы.