Родионов: В БАТЭ работают умные люди, которые не будут искать оправданий

Родионов: В БАТЭ работают умные люди, которые не будут искать оправданий1
- 7.04.2017, 10:30
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Форвард борисовчан рассказал, почему сезон-2017 обещает быть интересным.
Форвард борисовского БАТЭ Виталий Родионов в диалоге с журналистом газеты «Прессбол» отметил, что сезон-2017 обещает быть интересным:
- Нам вовремя дали понять, что может ждать нас в будущем, если выходить на поле без необходимой злости и дерзости. Этот год уже пообещал быть крайне интересным с точки зрения конкуренции внутри страны. Мы, игроки, должны это четко понимать.
Считаю, что в нашей команде собраны не только хорошие футболисты, но и умные люди, которые быстро смекнут, в чем дело, а не станут искать оправданий в травмах, порах года и тому подобном.