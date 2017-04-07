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Нина Багинская: Буду ходить на акции – не могу спокойно спать, когда такое происходит в стране

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  • 7.04.2017, 10:41
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Нина Богинская
Фото: «Радыё Свабода»

Активистка рассказала, как она была «крещена» в народное сопротивление.

Об этом известная в Беларуси 70-летняя активистка Нина Багинская рассказала в интервью «Еврорадио»:

- В протоколах пишут одно и то же много лет: я нарушаю закон о массовых мероприятиях, кричу лозунги «Жыве Беларусь» и держу в руках бело-красно-белый флаг. Два раза сидела на Окрестина за празднование Дедов и Дня Воли. В последнее время меня не задерживают, но штрафуют. За 2016 год присудили штрафов на 130 миллионов «старыми». Сегодня вновь получила повестку в суд, но я уже и не хожу на эти суды, и штрафы не считаю, потому что все равно не смогу физически их оплатить...

Моей первой акцией стали Деды в 1988 году, там я фактически была крещена в народное сопротивление. Я считаю нормальным и демократическим, когда народ, недовольный действиями власти, выходит вместе или в одиночку на протесты. Власть не стремится возрождать нашу этническую общность, продолжает русификацию.

Меня оскорбляет, что я хожу по площади Калинина. Я знаю его историю, так называемого всесоюзного старосты, который под репрессиями даже свою жену не мог защитить. Трус! А памятника Калиновскому нет. Мы сидим в своем гнезде и должны сопротивляться чужакам, которые навешивают нам свой язык и культуру. Я буду ходить на акции, так как не могу сложить руки, спокойненько спать и быть довольной тем, что происходит в стране.


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