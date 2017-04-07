Начальник минской милиции: Памятник городовому для меня – святое место 36 7.04.2017, 10:59

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Александр Барсуков

Глава ГУВД Минска разнервничался из-за признания Вячеслава Косинерова политзаключенным.

Начальник столичной милиции Александр Барсуков нервно высказался из-за того, что правозащитники признали Вячеслава Косинерова политическим заключенным.

— Это простой хулиган, который подошел к памятнику, да — ну, это для нас, для милиции, для нас всех, я 30 лет в милиции служу, даже больше, сам во всех горячих точках был — это святое место. И накинул на него [памятник] веревку. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы сотрудники милиции его не задержали! Знаете, до чего можно докатиться, в таком случае? Так можно прийти на площадь Победы и опять какие-то действия произвести. Уже такие действия имели место быть! — заявил телеканалу ОНТ начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков.

Сейчас Косинеров находится в СИЗО на Володарского, на него завели уголовное дело за хулиганство по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса.

5 апреля правозащитные организации Беларуси признали экс-фигуранта «дела граффитистов» Вячеслава Косинерова политзаключенным. Они настаивают, что его действия «явно не подпадают под состав уголовного хулиганства, не несут общественной угрозы, которая является необходимым признаком преступления». И считают уголовное преследование (как и предыдущее в августе 2015) «местью органов милиции».

Письмо подписали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусская ассоциация журналистов, Центр правовой трансформации, Комитет защиты репрессированных «Солидарность», Белорусский Дом прав человека имени Б. Звозскова, Белорусский документационный центр, Белорусский ПЕН-центр и РОО «Правовая инициатива».

Вячеслав Косинеров известен как один из фигурантов «дела граффитистов». В 2015 году им было предъявлено обвинение в хулиганстве и порче имущества за нанесение граффити и забрасывание краской билбордов с изображением сотрудников милиции. 29 января 2016 года суд Фрунзенского района оштрафовал Косинерова на 30 базовых величин.