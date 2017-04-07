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Турция готова поддержать военные действия США в Сирии

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  • 7.04.2017, 11:08
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Удар по авиабазе – важный и значимый шаг.

Турция поможет США в Сирии в случае необходимости Заместитель премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Турция положительно оценивает ракетный удар Соединенных штатов по авиабазе Сирии. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на турецкую телекомпанию Fox TV, пишет rbc.ua.

«Как четко сказал наш президент, мы хотим видеть действия, а не просто слова. В этом смысле удар по авиабазе, с которой была предпринята химическая атака на мирное население - важный и значимый шаг. Международное сообщество должно четко поддерживать свою позицию против варварства режима Асада, пока оно не нанесло еще больше вреда народу», - заявил Куртулмуш.

Зампремьера сослался на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который поздно вечером, в четверг 6 апреля, как раз перед американским ракетным ударом, заявил, что Турция поддержит военные действия США в Сирии и будет готова помочь в случае необходимости. Турция давно призывает к отстранению Башара Асада, настаивая, что в Сирии не может быть мира, пока он остается у власти.


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