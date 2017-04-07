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Ракетный удар США по авиабазе в Сирии обвалил российский рубль

  • 7.04.2017, 11:27
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Фото: Reuters

Открытие Московской биржи ознаменовалось подешевением рубля к доллару и евро.

На фоне новостей о ракетном ударе США по авиабазе сирийской правительственной армии российский рубль подешевел на 48 коп. после открытия Московской биржи утром 7 апреля

Об этом сообщает «Интерфакс».

Первые сделки по доллару США прошли на Московской бирже в диапазоне 56,8525-57,075 руб./долл. По итогам первой минуты торгов курс составил 56,88 руб./долл. (на 48,25 коп. больше уровня предыдущего закрытия). Таким образом, курс доллара локально превышал отметку 57 руб./долл. впервые с 29 марта.

Евро вырос до 60,55 руб./евро (+53,5 коп.), стоимость бивалютной корзины выросла на 50,61 коп по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов - до 58,53 руб.

Доллар при этом торгуется на 44,31 коп. выше уровня действующего официального курса рубля, евро - на 46,73 коп. выше официального курса российской валюты.

Эксперты отмечают, что рубль падает к доллару и евро из-за сообщения о ракетных ударах США по авиабазе в Сирии, что делает неопределенными дальнейшие взаимоотношения России и США в вопросе сирийской проблемы. При этом динамика мировых цен, хотя и является положительной, не очень влияет на отношение участников рынка к рублю.


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