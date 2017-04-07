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«Выхожу на митинги, так как организм не переваривает обманщика у власти»

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  • 7.04.2017, 11:34
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Фото: «Радыё Свабода»

Радиофизик из Узденского района узнает об акциях через интернет и сразу едет в Минск.

Об этом радиофизик Владимир Калиберда рассказал в интервью «Еврорадио»:

- Все началось с Дедов 88-го года. Акции для меня заканчивались по-разному: иногда, задерживали, иногда, дубинкой получал — всякое было. Когда-то и штраф приходилось платить. Выхожу на митинги, так как организм не переваривает то, что здесь творится. Не люблю обман, а тот, кто у власти, начал свою работу с обмана. Раньше я жил в Минске, а теперь переехал на малую родину в Узденский район. Там акций нет, но я подписи собирал в свое время за Домаша и за Чигиря. Но на митинги в Минск приезжаю регулярно — смотрю по интернету, что и где будет, и еду. Вон, в ближайших также приму участие.


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