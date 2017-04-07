Россия приостановила договор с США о безопасных полетах авиации над Сирией 11 7.04.2017, 11:38

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Фото: Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout/REUTERS

Также МИД РФ призвал Совбез ООН провести экстренное заседание в связи с нанесением ударов по авиабазе сил Асада в Сирии.

Москва приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии, заключенного с США. Об этом говорится в специальном заявлении МИД РФ, передает ТАСС.

«Российская сторона приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США, - говорится в документе.- Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации».

В ночь на 7 апреля США нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс.