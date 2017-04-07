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Александр Нойок: Мне безумно нравится Минск

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  • 7.04.2017, 12:06
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Украинский хавбек столичного «Динамо» рассказал, что его привлекло в нашей стране.

Об этом Александр Нойок рассказал в интервью FootballHub.

- Что тебя больше всего удивило в Беларуси?

- Больше всего? Я реально не думал, что здесь так хорошо. Не буду врать, сильно много наговаривать хороших слов, потому что у меня реально только хорошие впечатления. Люди могут подумать, что обманываю. Уже планирую даже чуть-чуть связать жизнь с Минском. Может быть, как-то здесь жилье приобрету чуть позже. Посмотрим. Мне безумно нравится этот город, нравится эта страна в плане того, что здесь большой порядок. У меня папа с мамой приезжают, и батя на улицах гуляет, мороженное это точит. У него воспоминания: как в детстве. Листья кидает такой: "А-а-а!" Ой, блин, это ж нельзя говорить.


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