БТ не будет работать полдня 16 7.04.2017, 12:20

В Беларуси 12 апреля полдня не будут работать радио и телевидение.

«Белтелеком» 12 апреля проведет профилактические работы на передающем оборудовании, сообщает сайт РУП «Белтелеком».

«В связи с планируемыми профилактическими работами на передающем, электросиловом оборудовании и антенно-мачтовых сооружениях 12 апреля с 9.00 до 15.00 будет произведена остановка эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ», - проинформировали в «Белтелекоме».