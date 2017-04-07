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БТ не будет работать полдня

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  • 7.04.2017, 12:20

В Беларуси 12 апреля полдня не будут работать радио и телевидение.

«Белтелеком» 12 апреля проведет профилактические работы на передающем оборудовании, сообщает сайт РУП «Белтелеком».

«В связи с планируемыми профилактическими работами на передающем, электросиловом оборудовании и антенно-мачтовых сооружениях 12 апреля с 9.00 до 15.00 будет произведена остановка эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ», - проинформировали в «Белтелекоме».


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