Сирийская оппозиция: Авиабаза Шайрат полностью разрушена, погиб генерал Асада 10 7.04.2017, 12:12

Фото: Robert S. Price/U.S. Navy/Handout/Anadolu Agency/Getty Images

Удар американских ракет «Томагавк» оказался точным и эффективным.

База сирийских ВВС Шайрат в провинции Хомс почти полностью разрушена в результате американского ракетного удара в ночь на пятницу, 7 апреля. В результате бомбардировки погибли четверо сирийских военнослужащих, в том числе генерал, число раненых идет на десятки, пишет «Немецкая волна» со ссылкой на оппозиционную организацию «Сирийский наблюдательный центр по правам человека» (SOHR).

Ранее о погибших и раненых в результате авиаудара по базе Шайрат сообщил губернатор провинции Хомс Талал Барази. Он, однако, не назвал точного числа пострадавших. В ночь на 7 апреля США выпустили около 50 крылатых ракет по базе Шайрат.

Сирийская оппозиция приветствовала действия США. Представитель оппозиционной коалиции Ахмад Рамадан в интервью агентству AFP выразил надежду на то, что США продолжат авиаудары и полностью выведут из строя авиацию президента Сирии Башара Асада.

Рамадан утверждал, что на авиабазе Шайрат изготавливаются бочковые бомбы, а ракеты оснащаются боеголовками с химическими веществами.