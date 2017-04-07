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Профессор Николай Савицкий: Акции протеста — это духовное обогащение

  • 7.04.2017, 12:29
Николай Савицкий
ФОТО: ЕВРОРАДИО

83-летний профессор старается не пропускать ни одного митинга против диктатуры.

Об этом Николай Савицкий рассказал в интервью «Еврорадио»:

- Даже где-то зафиксировано, что я был первым человеком, арестованным в 1994 году при Лукашенко. У Дома правительства была акция подписчиков газеты «Свобода», которую перестали присылать. Мы собрались уточнять. Но начался разгон, и меня в каталажку пригласил подполковник ОМОН по фамилии Французов. Тогда я провел пять суток на Окрестина и объявил голодовку.

В 1996 году во время «Минской весны» меня газом отравили, было сотрясение мозга от удара дубинкой — до сих пор сказывается.

А сейчас 25-го марта я вышел на улицу, так как это большой праздник для меня и для государства, хоть не укладывается в нормальный человеческий разум, чтобы власть не отмечала создание государственности.

В общем, духовное и нравственное крещение я получил на Деды в 1988 году. С тех пор я хожу на все акции, так как это, во-первых, духовное обогащение для меня. Во-вторых, я, как профессор, всю жизнь стараюсь видеть события своими глазами и делать выводы.


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