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Синоптики: В субботу будет до +13 градусов

  • 7.04.2017, 12:34

Небольшие осадки ожидаются в Беларуси 8 апреля.

Завтра будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем будет 5-11 градусов выше нуля, по юго-западу - до 13 со знаком плюс, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


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