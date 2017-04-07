Технологии «года науки»: Под Витебском веревками вытягивали лошадь, застрявшую в земле по шею 2 7.04.2017, 12:47

Фото: МЧС

Между Витебском и Лиозно сельчанин ехал на гужевой повозке по вязкой от дождя земле.

В службу МЧС поступило сообщение, что в поле вблизи деревни Поляи Вороновского сельсовета Витебского района необходима помощь по извлечению лошади из вязкого грунта, сообщает пресс-служба МЧС.

К месту вызова выехали работники ПАСО УМЧС. В поле на расстоянии 20 м от автомобильной дороги Р-21 Витебск – Лиозно находилась гужевая повозка с запряженной лошадью. Животное двигаться самостоятельно не могло, после проведения мелиоративных работ грунт стал вязким. Хозяин лошади находился в гужевой повозке.

Работниками МЧС и подоспевшими на помощь местными жителями с помощью спасательных веревок, лебедки и подручных средств лошадь была извлечена из «плена». В ветеринарной помощи животное не нуждалось.