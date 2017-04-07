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Впервые найдена «вторая Земля» с атмосферой

  • 7.04.2017, 12:58
Планета Gliese 1132b в представлении художника
Изображение: MPIA

Точный состав атмосферы пока неизвестен, однако исследователи полагают, что она может содержать водяной пар.

Ученые обнаружили атмосферу у землеподобной экзопланеты Gliese 1132b.

Научная работа об этом опубликована в журнале The Astronomical Journal, кратко об открытии рассказывает Science Alert (перевод – tut.by).

Точный состав атмосферы пока неизвестен, однако исследователи полагают, что она может содержать водяной пар и метан.

Планета Gliese 1132b находится в созвездии Вела, расстояние от Земли до нее составляет около 39 световых лет. Планета имеет диаметр примерно на 20% больше, чем у Земли, а ее масса оценивается в 1,6 земной массы. Предположительная температура на поверхности планеты — 370 градусов по Цельсию.

«Пока это не обнаружение жизни на другой планете, но важный шаг в этом направлении, — сказал ведущий исследователь Джон Саутворт из Килского университета в Великобритании. — Обнаружение атмосферы вокруг Gliese 1132b — первый случай обнаружения атмосферы у землеподобной планеты, без учета самой Земли».


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