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Дональд Туск: Будем бороться вместе с США

  • 7.04.2017, 13:21
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Дональд Туск
Фото: PAP

Европейский Cоюз официально поддержал действия Трампа и заявил о готовности к активным действиям.

Председатель Европейского совета Дональд Туск положительно оценил действия США и заявил о готовности Европейского союза к взаимодействию:

«Удары США показывают необходимую решимость перед лицом варварских химических атак. ЕС будет работать вместе с США, чтобы положить конец жестокости в Сирии», - об этом еврочиновник написал в своем «Твиттере».


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