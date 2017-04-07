Дональд Туск: Будем бороться вместе с США
- 7.04.2017, 13:21
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Европейский Cоюз официально поддержал действия Трампа и заявил о готовности к активным действиям.
Председатель Европейского совета Дональд Туск положительно оценил действия США и заявил о готовности Европейского союза к взаимодействию:
«Удары США показывают необходимую решимость перед лицом варварских химических атак. ЕС будет работать вместе с США, чтобы положить конец жестокости в Сирии», - об этом еврочиновник написал в своем «Твиттере».
US strikes show needed resolve against barbaric chemical attacks. EU will work with the US to end brutality in Syria.— Donald Tusk (@eucopresident) 7 квітня 2017 р.