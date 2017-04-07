«Из-за плесени в квартире у ребенка развилась астма, а ЖЭС ничего не исправляет» 5 7.04.2017, 13:34

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Семья больше 10 лет живет в доме с поврежденной крышей и столько же добивается от коммунальников ремонта.

«Утепления дома и ремонта крыши ждем с 2005 года»

13 лет назад Нина Окуневич с семьей решила сменить столичную суету на размеренную жизнь пригорода, пишет kp.by.

- Я вышла замуж, забеременела, решила переехать на свежий воздух, - начинает рассказ Нина. - В 2004 году мы с мамой продали двушку в Минске и переехали в четырехкомнатную квартиру в агрогородке Сеница. Квартира принадлежит маме. Когда мы стали делать ремонт, то поняли, что в доме протекает крыша. Кроме того, в квартире было очень холодно, на балконной двери образовывалась изморозь, с водой были перебои.

Нина обратилась в ЖЭС, там признали дефекты кровли и обещали разобраться. Однако со временем проблем становилось больше.

- У нас протекают подземные коммуникации, пару раз трубы прорывало - вода около дома била фонтаном. Осенью все деревья сбрасывают листву, а наши около дома - наоборот, все в цвету! С отоплением беда, зимой неделями без тепла сидим, в квартире - 15 градусов! - перечисляет женщина. - Когда я звонила, мне сказали, что утеплят в 2010 году. До сих пор ждем! Самое ужасное, что в квартире появилась плесень. Я чищу, а она все равно пробивается. Стены и окна приходится обрабатывать каждые два-три дня. Представляете, даже зимой окна мою! Прохожие, наверное, думают, что я сумасшедшая. В областном ЖКХ обещали провести обследование наружных стен, а также сделать ремонт крыши, но когда - неизвестно.

«Из-за плесени у ребенка развилась астма»

Снаружи дом выглядит покинутым: старые деревянные балконы, потускневший фасад. Внутри - стены в разводах, небольшие трещины на потолке. В квартире Нины чувствуется холод, от окон дует. На стене в комнате замечаем серые образования - это и есть плесень.

- После моих обращений к нам пришли сотрудники ЖЭСа, осмотрели квартиру, но плесени не обнаружили, назвали это темными пятнами. Чтобы доказать свою правоту, я заказала экспертизу от лаборатории института Академии наук, - рассказывает Нина. - В результате в квартире было выявлено пять видов микроскопических грибов, все они признаны патогенными, то есть представляющие угрозу для здоровья. ЖЭС на экспертизу никак не отреагировал. Я не прошу чего-то сверхъестественного, всего лишь отремонтировать крышу, исправить систему отопления. Ведь из-за того, что работники ЖЭСа не делают свою работу, наше имущество превращается в ничто. У нас около дома даже не убирают, во дворе нет освещения, дорожек, даже детской площадки. Зато коммуналку считают по полной. Мы льготники и платим около 60 рублей в месяц, раньше платили еще больше.

Комнату около кухни Нина планировала обустроить для детей. Но там скапливается больше всего плесени, поэтому женщина ставит туда закатки, хранит вещи, книжки, посуду. Спит она вместе с двумя дочками в зале. Кровати отодвинуты от стен на полтора метра, а игрушки, расставленные по комнате, выполняют дополнительную функцию: прикрывают розетки, чтобы уменьшить поток холодного воздуха.

- Эта комната самая теплая, да и плесени здесь меньше. Но стена все равно промерзает до такой степени, что кровать к ней не поставишь, - рассказывает Нина. - Младшей дочери поставили диагноз бронхиальная астма, у нас есть заключение врача, в котором указано, что болезнь развилась именно из-за грибка в квартире. Она редко ходит в школу: три дня сходит, потом два месяца дома сидит. У старшей проблемы с эндокринной системой.

«Отец детей алименты не платит, живем на пенсии по инвалидности»

Сейчас Нина не работает - у нее вторая группа инвалидности. В 19 лет ей поставили диагноз - лимфогранулематоз (онкологическое заболевание лимфоидной ткани). В 2016 году у нее обнаружили рак молочной железы. Женщина несколько раз делала химию, лечилась, но ощутимого эффекта это не принесло.

Детей Нина воспитывает с мамой, от мужа она ушла в 2008 году.

- Он не хотел работать, поэтому я ушла, - вспоминает Нина. - Пыталась добиться алиментов, но он то в бегах, то арестован… Ко мне стали наведываться работники отдела опеки и попечительства с проверкой, мол, неполная семья, отец алименты не платит, и дети живут в доме с непригодными условиями. Получается, есть основания забрать детей? А все из-за того, что ЖКХ привел жилье моей мамы в непригодность! Сейчас мы живем на пенсии по инвалидности, мою и ребенка. Конечно, с годами самочувствие лучше не становится. Но у меня есть дети, и я должна сделать все, чтобы у них все было в порядке. Учитывая ситуацию, мы просим райисполком предоставить нам социальное жилье вне очереди, потому что жить в нашей квартире опасно для здоровья. Мы стоим в очереди с 2012 года, пока что мы 31-е.

«В квартире нарушена вентиляция - это главная причина образования плесени»

Самыми крупными проблемами дома жильцы считают протекание крыши и слабую систему отопления. Местные коммунальники признают только одну из них.

- Протекание происходит по водостокам крыши, у нас запланирован ремонт кровли, работы начнутся через месяц, - рассказал начальник производственно-технического отдела предприятия «Жилищник Минщины» Виталий Шевчук. - Глобальных трещин на крыше нет, да и покрытие там меняли. Что касается отопления, обследование показало, что теплоузлы в порядке, а температура в квартире Окуневич не опускается ниже нормы 18 градусов. В основном потери тепла происходят из-за того, что они установили деревянные стеклопакеты старого образца на окна.

- Из-за чего в квартире образовалась плесень и почему ваши сотрудники назвали ее «темными пятнами»?

- Мы знаем о лабораторном заключении, которое проводилось в этой квартире. Но в квартире нарушена вентиляция - это главная причина образования плесени, - объясняет Виталий Шевчук. - На кухне она работает недостаточно сильно, а в санузле и вовсе не работает. Хотя мы давали им предписания установить вентиляцию, на это жильцы не отреагировали. К тому же в квартире установлены герметичные двери, которые не пропускают воздух - помещение не просушивается, собирается влажность, отсюда и образования. Думаю, если они нас послушают и установят систему вентиляции, это снизит количество плесени в квартире.