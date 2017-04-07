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Лукашенко: У нас все министры и генералы действуют заодно с Россией

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  • 7.04.2017, 13:38
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Диктатор признался, что и информационная политика у него общая с восточным соседом.

Об этом Лукашенко заявил в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», предает БелТА, рассуждая о «выгодах» ОДКБ и СНГ.

«Выгода в том, что мы получаем самые современные знания, прежде всего о нынешних войнах. Мы и сами здесь не отстаем, у нас развивается военная наука, но прежде всего и от Российской Федерации мы получаем эти знания. Тут у нас все военные действуют заодно: и министры, и генералы, да и мы с президентом Путиным в теме всегда находимся», — рассказал Лукашенко.

«Если нам нужны, допустим, какие-то летательные аппараты, самолеты, бронетехника (мы модернизируем и свою технику, которая у нас есть), мы новейшее вооружение закупаем именно в России по внутрироссийским ценам. Это тоже очень важно — мы можем обеспечивать свою армию самыми современными видами вооружений», — обратил внимание диктатор.

«Если бы ОДКБ не было, не думаю, что эти процессы в наших государствах, даже в России, шли так активно. Все-таки это способствует в том числе анализу ситуации в мире и выработке совместных действий, — отметил Лукашенко. — Вместе мы увидели опасность, допустим, кибератак (это самое опасное сегодня). Вместе мы начинаем вести информационное противоборство, потому что нас атакуют постоянно информационно. Да и у нас проблем хватает, мы друг на друга порой наскакиваем в информационном поле, а это не что иное, как информационное противоборство, которое может привести к войне. То есть появились новые виды угроз, мы это вместе видим и вместе начинаем реагировать. Это тоже благодаря ОДКБ».


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