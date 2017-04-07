Конгресс США поддержал действия Трампа в Сирии 6 7.04.2017, 13:52

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Представители обеих партий положительно оценили решение президента.

Представители обеих партий в Конгрессе США решительно поддержали решение президента Дональда Трампа о ракетном ударе по базе сирийских ВВС Шайрат после предполагаемой химической атаки сирийской армии в провинции Идлиб. Было правильно дать понять сирийскому руководителю Башару Асаду, что «ему придется платить за подобные отвратительные зверства», заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в пятницу, 7 апреля, пишет «Немецкая волна».

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан назвал действия США «соразмерными и правильными». По его словам, воздушные удары по базе Шайрат в провинции Хомс со всей ясностью демонстрируют, что «режим Асада больше не может рассчитывать на бездействие США, когда в отношении сирийских граждан совершаются жестокие преступления».

Сенатор Джон Маккейн, на протяжении многих лет выступавший за более жесткие действия против Асада, заявил, что ракетный удар по базе Шайрат является «первым убедительным шагом». «В отличие от предыдущей администрации Трамп посмотрел в лицо создавшейся ситуации и принял меры», - констатировал он.